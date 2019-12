2 Wochen nach Buchung eines Tarifs besseres Angebot: wie wäre Tarifwechsel möglich?

Erinner mich noch gut, dass meine EC-Karte von heut auf morgen nicht mehr ging. War nicht beschädigt und auch noch gültig. Anruf bei der Bank ergab, dass man mir schon vor Wochen eine neue zugeschickt hätte, weil die alte irgendein Sicherheitsproblem hatte (also dieser Kartentyp". Die neue Karte kam nie an. Wird ja nur per Post verschickt. Die war aber schon aktiv. Die ganze Zeit, in der sie wer weiß wo herumschwirrte. Weil die Bank dachte, ne automatische Aktivierung wäre ne nette Serviceleistung. Da war also ne verloren gegangene Karte von mir irgendwo aktiv. Theoretisch kann die ja jeder nutzen... So toll fand ich das nicht

