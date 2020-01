Aldi Talk Internet Flat L zu S

Ich finde es schon dreist.



Warum kann man denn nur in teurere Tarife wechseln? Aber nicht in niedrigere?

Ich bin ja bereit als Kunde nochmal zu zahlen.

Und ein Aufwand entsteht Aldi dadurch nicht. Oder bucht da irgendein Mitarbeiter noch irgendwas per Hand schnell für mich, sobald ich das per App bestätige? Das glaubt Ihr ja wohl selber nicht.



So wird mir die Wahl genommen und ich muss ins teurere Paket wechseln.



Außerdem funktioniert das Online-buchen in der App überhaupt nicht.



Denke auch, dass Aldi hier die Digitalisierung verpennt.

