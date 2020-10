Bilder werden nicht gesendet

Hallo an alle,



ich habe ein Problem.

Ich habe heute morgen ein Video und zwei Fotos versendet. Jetzt habe ich gesehen, dass das Video verwendet wurde aber die zwei Fotos noch nicht . Dort ist immer noch das uhr-Symbol.

Nachrichten wurden danach aber verschickt.



in einem anderen Chat konnte ich Fotos versenden, die Fotos im anderen Chat sind bis jetzt nicht verschickt.



meine Fragen:



1. wie kann das sein?

2. Ich möchte mittlerweile nicht mehr , dass die Fotos verwenden werden. Wenn ich in Flugmodus gehe, kann ich den Versand doch verhindern oder!?



3. Ich habe gelesen, wenn die Uhr am Bild ist, kann man das Bild noch löschen, auch Tage später...bei mir wird aber nur angezeigt, für mich löschen und nicht für alle löschen. Geht das trotzdem?



vielen Dank

