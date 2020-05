Bildschirm geht aus wenn ich meine Hand auf den Sensor rechts oben über dem Display

Bist du der Botschafter des Sensors oder was ist falsch mit dir. Wenn du so viel Ahnung hast das sag doch ob und wie man ihn ausschaltet anstatt hier blöd rum zu labern uffffServus!Frei noch dem Motto: "It´s a feature, not a bug" erkläre ich dir gern die Funtion dieses SensorsDer Touchscreen reagiert bekanntermaßen auf Berührungen. Jetzt stelle dir folgende Situation vor:Du bist grad schön am telefonieren, doch aus irgendeinem Grund wird das Gespräch dauernd beendet. Unbewusst kommst du mit deinem Ohrläppchen immer auf den "Auflegen" Button. Was also tun, damit die Gespräche nicht unterbrochen werden? Sensor einbauen, der misst, dass sich etwas davor nähert. Ab einer gewissen Distanz wird der Bildschrim nun ausgeschaltet und du kannst sorgenfrei telefonieren.Kann natürlich auch Blödsinn sein was ich schreibe und ein gaaaaaanz gemeiner Mitarbeiter bei Samsung hat das Ding eingebaut um arme Kunden zu ärgern - schlimmer noch.....der hats bei allen Touchscreenhandys eingebaut....bei Apple war er schon, bei Sony usw. :devil bis heute wurde der Fehler nicht behoben, da sonst die Herstellungsmaschinen unbrauchbar werden - hoffentlich trifft den der Blitz beim Kacken!Welche der beiden Storys nun wahr ist, möge jeder für sich entscheidennoobsische Grüße