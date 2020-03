Congstar nur unfähig - inkompetenter Saftladen

Klingt recht unglaubwürdig... Sicher, dass du nicht das falsche bestellt hast? Die Postpaid- und Prepaidangebote ähneln sich zum Teil vom Namen her ja schon stark. Dürfte einigen gar nicht auffallen, dass sie aus Versehen Postpaid statt Prepaid bestellen.



Ich will nicht in Abrede stellen, dass sie dir etwas anderes aktivieren als du bestellt hast, aber sowas merkt man doch. Zumindest, wenn man sich mit seinem Mobilfunkprodukt auch etwas beschäftigt... Sollte ja spätestens dann auffallen, wenn man bei Prepaid zur Eingabe der Bankdaten aufgefordert wird.







Das hat hier niemand behauptet und das wird von uns so auch niemand behaupten. Wenn du das aus unseren Aussagen heraus liest, solltest du deine Lesekompetenz trainieren...







Viel Erfolg auf jeden Fall.

