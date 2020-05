Delfine in der Ostsee!

In der Ostsee sind erstmals seit mehreren Jahren Delfine gesichtet worden. Das sei eine kleine Sensation, sagte der Direktor des Deutschen Meeresmuseums, Harald Benke, nach Auswertung von Fotografien am Donnerstag in Stralsund. Die Besatzung eines Bundespolizeischiffes hatte die beiden Tiere am Sonntag zwischen Darßer Ort und Hiddensee fotografiert. Der Gemeine Delfin (Delphinus delphis) ist normalerweise in wärmeren Gewässern zu Hause. Die Ausbreitung nach Norden hängt Benke zufolge wahrscheinlich mit der globalen Meereserwärmung zusammen. Letztmals wurden Delfine 2001 in der Ostsee gesichtet.Bei den nun entdeckten Tieren handelt es sich offenbar um eine Mutter mit ihrem Kalb. Die Beamten berichteten, dass sie die Tiere beim Säugen beobachten konnten. Dieses Verhalten sei ungewöhnlich, sagte Benke: "Die Tiere müssen schon sehr zutraulich gewesen sein, wenn die Mutter vor den Augen der Besatzung beginnt, das Junge zu säugen." Die beiden Meeressäuger, die zur Familie der Zahnwale gehören, haben das Polizeiboot rund vier Stunden lang mit Sprüngen begleitet."Früher haben sich diese Delfine höchstens bis auf die Höhe des Ärmelkanals getraut. Doch in den letzten Jahren haben Walforscher diese Delfinart auch schon gelegentlich nördlich davon angetroffen", sagte Benke. Solange es nicht zu kalt werde, hätten die Tiere, die eine dünnere Fettschicht als heimische Schweinswale aufweisen, gute Überlebenschancen in der Ostsee. Mit ihrer Echoortung könnten sie auch wieder nach Hause finden. Von den 2001 gesichteten fünf Delfinen waren offenbar vier in heimische Gewässer zurückgekehrt, der Verbleib des letzten ist ungeklärt. "Delfine ernähren sich von Fischen wie Heringen. Nicht die kalten Wassertemperaturen, sondern eher der Nahrungsmangel im Winter kann ihnen zum Verhängnis werden", sagte Benke.Delfine sind relativ weit verbreitet und kommen in allen gemäßigten und wärmeren Meeren vor. In Europa halten sie sich vor allem an den Atlantikküsten Portugals und Frankreichs auf.Stand: 28.09.2007 11:15