Einbuchen in bestimmte Mobilfunknetze selektiv sperren

Hallo,

weiss jemand, ob es eine Möglichkeit gibt das Einbuchen in bestimmte Mobilfunknetze mit einem Android-Handy zu unterbinden. Ich wohne in der Nähe der schweizer und österreichischen Grenze und möchte verhindern, dass sich mein Handy unbemerkt in das schweizer Mobilfunknetz einbucht (in CH keine EU-Konditionen)

