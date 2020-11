Erfahrungen mit dem Anbieter 1&1

Am Montag den 26.09.2011 kam es gegen 3.00 Uhr morgens zu einem Ausfall unseres angemieteten 1&1 Root-Servers. Leider wurde das Problem von uns erst gegen 8.00 Uhr morgens bemerkt. Unter der 1&1 Platin Service-Rufnummer war zunächst nur ein Support- Mitarbeiter zu erreichen, der uns in keinster Weise helfen konnte. Dieser verwies uns auf Kollegen, die in der normalen Geschäftszeiten von 09:00 und 17.00 Uhr zu erreichen sind.



Anzumerken ist, dass der 1&1 Platin-Service pro Monat 9,99 Euro kostet. Dafür soll der Service einen kostenlosen Telefon-Support an 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr bieten. Auch außerhalb der oben genannten Geschäftszeiten soll ein Team von "geschulten" Support-Mitarbeitern ALLE Fragen ZEITNAH klären können, so steht es zumindest im "Willkommens-Schreiben". Leider haben wir bei unseren sämtlichen Anrufen davon nichts gemerkt.



Gegen 9.30 Uhr wurde der 1&1 Platin Service erstmals erreicht, statt dem Problem des Ausfalls nachzugehen, wurde uns zunächst ein Server Neustart empfohlen. Durch den Ausfall war aber auch der Zugriff auf die serielle Konsole nicht mehr möglich, folglich gab es keine Möglichkeit zu einem Server Neustart.



Nach erneuter Rücksprache und Verweis auf die hohe Priorität unserer Erreichbarkeit wurde erstmals gegen 10.00 Uhr morgens ein Support-Technik an das Rechenzentrum eröffnet. Angeblich sollte das Problem in 30 Minuten gelöst werden. Wir warteten bis 12.00 Uhr und wiesen wiederholt auf die Dringlichkeit sowie die bisherige Ausfallzeit von 9 Stunden hin. Bei diesem Gespräch wurde als Vorwand für das ungelöste Problem sowie Wartezeit, die hohe Anzahl von weiteren Kundenanfragen genannt.



Erst gegen 14.00 Uhr am Nachmittag, 4 Stunden nach der Ticket Eröffnung und 11 Stunden nach dem eigentlichen Serverausfall, wurde unser Ticket vom Rechenzentrum erstmals angenommen. Laut Kundensupport handelt es sich um einen hauseigenen Hardwarefehler, wieso dieser bei der heutigen Technik nicht automatisch beim Rechenzentrum auflief entzieht sich unserer Kenntnis.



Gegen 15.00 Uhr kam es bundesweit zu einer großflächigen 1&1 Server Störung, die gegen 17.00 Uhr laut verschiedenen Tweets behoben wurde. Immer noch war unser Server offline, wir telefonierten gegen 17.30 Uhr erneut mit dem 1&1 Kundenservice, dieser gab offen zu, dass unser eröffnetes Ticket durch den zusätzlichen großflächigen Ausfall untergegangen sei und es müsse erneut ein Ticket an das Rechenzentrum gestellt werden. Hierzu fehlen uns weitere Worte.....



Mittlerweile war unser Portal 15 Stunden offline und es wurde ein neues Ticket mit hoher Priorität ausgegeben. Der Versuch des Mitarbeiters einen Kontakt mit dem betroffenen Rechenzentrum herzustellen blieb wie zuvor erfolglos. Gegen 18.30 Uhr war unser Server nach einer Ausfallzeit von 15 1/2 Stunden erstmals wieder erreichbar.



Einige Tage später wurde ein sachliches zweiseitiges Schreiben mit allen oben genannten Fakten an 1&1 verfasst und eine fristlose Kündigung beantragt. Außerdem verwiesen wir darauf, dass die von 1&1 verschuldeten Fehler in keinster Weise von uns weiter tragbar seien und für uns schlichtweg geschäftsschädigend sind. Außerdem verwiesen wir auf Nichterfüllung unserer Leistung und Verschleppung von hauseigenen Problemen.



Nach einigen Tagen bekam ich eine kurze E-Mail, darin wurde mit die Kündigung des 1&1 Vertrages bestätigt, allerdings nicht fristlos, sondern zum Ablauf der ganz normalen Vertragslaufzeit. Auch nach Rücksprache mit dem Serviceleiter beharrte 1&1 weiterhin auf die reguläre Vertragslaufzeit und verwies auf die erfüllte 99% Erreichbarkeit unseres Servers während der Vertragslaufzeit.



Leider hatten wir zum damaligen Zeitpunkt keine Kapazitäten für ein Gerichtsverfahren, sonst wäre dies sicher nicht das letzte Wort gewesen.

