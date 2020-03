Komme nicht an PUK + Pin von Simply ran

Herzlich Willkommen bei simply !

Anbei finden Sie einige wichtige Hinweise zur Nutzung Ihrer simply Karte.





Zugang zur Servicewelt



In der simply Servicewelt haben Sie jederzeit Zugriff auf Ihre Rechnungen, können Ihre persönlichen Daten ändern und vieles mehr.

Zum Login benötigen Sie Ihre Mobilfunkrufnummer und ein Passwort. Bitte nutzen Sie das gewählte Vertragskennwort als Passwort.



PIN und PUK



Die PIN schützt die SIM-Karte vor unbefugtem Zugriff. Bei den meisten Mobiltelefonen ist die PIN nach dem Einschalten einzugeben, erst danach erhält man Zugang zum jeweiligen Netz. Geben Sie die PIN dreimal falsch ein, so ist die SIM-Karte solange gesperrt, bis Sie die achtstellige PUK zum Entsperren eingegeben haben.



Bewahren Sie also bitte PIN und PUK sorgfältig auf!



Ihr simply Team

