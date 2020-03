nie mehr Congstar!

Ich vote für "es sei denn man achtet auf garnichts". Ich hab das schon so oft erlebt, dass den Leuten erst nach Monaten oder gar Jahren auffällt, dass sie da was bezahlen, was sie gar nicht kennen oder wollten. Mich wundert da nichts mehrDas ist eine Frage der Rechnungskontrolle. Bei Congstar muss man sich dafür im Kundencenter einloggen und dort die Rechnungen einsehen. Per email erhält man nur vorab die Info über dem gesamten Rechnungsbetrag und solange der plausibel erscheint -> fällt den meisten Leuten auch nichts auf. Meine ketzerische Frage lautet: Warum versendet Congstar die Rechnungen nicht als PDF-Dokument per email an die Kunden? Die Konzernmutter Deutsche Telekom macht genau das und somit kann der Kunde sofort die Rechnungen auf Plausibilität überprüfen."Kirschpudding": Da Du Dich hier offensichtlich gut auskennst, kennst Du vielleicht auch die Antwort auf diese Fragen, oder?