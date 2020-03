Noch eine Drittanbieterabofalle, Provider stellt sich dumm und nun stumm.. Was tun

Rechtanwalt Hollweck:



Und was heißt das nun? Hat mein Mobilfunkanbieter eine rechtliche oder vertragliche Grundlage für die Abrechnung von Drittanbieterleistungen?



Letztendlich bedeutet das, dass Ihr Mobilfunkanbieter in aller Regel keine rechtliche Grundlage hat, um Ihnen Fremdleistungen auf der Handyrechnung abzurechnen. Ihr Anbieter hätte bei Vertragsschluss im Hauptvertrag, also auf den Dokumenten die Sie unterschreiben, die Abrechnung für Fremdanbieter darstellen müssen. Leider sieht es in der Praxis so aus, dass sich solche wichtigen Hinweise nicht im Hauptvertrag befinden, sondern immer nur in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alleine schon aus diesem Grund fehlt es Ihrem Anbieter an einer vertraglichen Grundlage, um Ihnen fremde Leistungen und Dienste von Drittanbietern, Fremdanbietern und Premiumdiensten in Rechnung stellen zu dürfen.

