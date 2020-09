nokia 2600 entsperren (nicht das Classic Modell!!)

Hi

kannst du mir bitte das vorgehen näher erklären?

habe meine sim-card in das sim-lock-handy eingesetzt und mein pin eingegeben. wurde akzeptiert und fragt nun nach einem code.

habe dein Code #pw+....# eingegeben doch es wird nicht akzeptiert.

was mache ich falsch? :gruebel:



Danke für hilfe

