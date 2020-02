Nokia 3310 Simlock entfernen

Zitat von schleicher_ei:

Hallo,

Danke für den Code. Nach der Eingabe des Codes erscheint folgende Meldung am Handy:

SIM not restricted.

Ich nehme an das ist ein gutes Zeichen.

Also setze ich die SIM Karte meiner Frau (aus einem anderen freien Handy) ein, schalte ein, gebe die Geheimnummer ein und es erscheint die Meldung:



sim karte nicht angenommen.



Weiß jemand was ich falsch gemacht habe?

Danke für eine Antwort!

Grüße

