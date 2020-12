Nokia 6300 defekt lässt sich nicht mehr einschalten

Ich habe seit heute ein ähnliches Problem. Mein altes Handy wurde leider geklaut, also hat mir mein Onkel eines seiner gebrauchten geschenkt - ein nokia 6300. Bisher etwa 7 Wochen bei mir im Einsatz, ohne Probleme.



Heute warn wir Fußball spielen. Dabei hatte ich das Handy kurz in der Tasche (in der Handysocke) wo vielleicht ein Ball drauf fiel. Danach hab ichs dann in den Ranzen getan, wo ein dann ein paar mal der Ball drauf gefallen ist, auf den Ranzen. Das Handy war allerdings in der Socke im ranzen.



Danach war es aus (vorher an und Akku voll) und hatte einen kleinen Spalt in der Oberfläche. Akku austauschen auch schon probiert - nichts.

Nur die blaue Lampe brennt, dann verlischt sie...



Brauche hilfe bitte.

