Prepaid-Karte ohne Daten / Personalausweis Registrierung

So etwas einfältiges habe ich lange schon nicht mehr gelesen. Klicken Sie in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.

damit passiert am Ende eh nicht so viel"... Aber das passt nicht in dein Weltbild und du brauchst ja eh immer irgendwas, um von oben auf andere - auch auf die mit mehr Ahnung von der Materie - herunterblicken zu können.



Das Daten weitergegeben werden steht außer Frage, das sollte mittlerweile auch jeder halbwegs klar denkende Mensch wissen. Allerdings sind die Daten von Prepaidkarten - Name, Anschrift, Geburtsdatum - nur bedingt nutzbar. Vertragsdaten wie Kontoverbindung und dergleichen sind attraktiver und werden daher lieber abgegrast. Nochmal, das heißt nicht, dass die Prepaiddaten nicht weitergegeben werden, nur das sie tendenziell seltener weitergegeben werden bzw. deren Nutzbarkeit eingeschränkt ist.



Wer ein allgemeines Problem mit der potentziellen Weitergabe seiner Daten hat, sollte auf Produkte, für die deren Angabe nötig ist - etwa Telekommunikationsleistungen - verzichten bzw. diese soweit einschränken, wie es den eigenen Vorstellungen entspricht. Der Illusion, dass das entfernen bestimmter "Werbehäkchen" davor schützt, dass die eigenen Daten irgendwo hinkommen, wo sie nicht hin sollen, sollte man sich aber nicht hingeben.