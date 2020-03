Rechtliche Frage zum Kostenschutz in der EU

Hallo, erstmal vielen Dank für Eure Antworten.also ganz kurz: Der Kostenschutz gilt nur für Datenroaming im Ausland, richtig?Ich habe also faktisch keine rechtlichen Schutzregelungen bei plötzlich überhöhten Abrechnungen oder plötzlich überhöhtem Datenvolumen in Deutschland selbst?Kurz meine Geschichte:- ich habe seit 2003 einen Handyvertrag mit 10,95 € Grundgebühr und ein paar Freiminuten und FreiSMS. Ich habe den Vertrag nie geändert, weil ich nix anderes brauche. Ich will im Notfall telefonieren können, wenn ich unterwegs bin und ich möchte rundum für die Schule und den KiGa im Notfall erreichbar sein. Punkt. Ich habe niemals Internet am Handy gebraucht und nie genutzt.- seit August nutzt nun offensichtlich mein altes I-Phone 3 (Erbe meines Mannes) allerdings die Möglichkeit ins Internet zu gehen. Zu horrenden Kosten, 10kB Datenvolumen kosten 0,9 Cent. Ich muss dazu sagen, das Ding hab ich seit ca. einem Jahr. Datenverkehr ist natürlich unterbunden, will ich nicht, brauch ich nicht. Nun hat es sich selbst entschieden (Smartphones machen das, so mobilcom…) ins Internet zu gehen.- im September und Oktober hatte ich bereits Kosten um die 50€, hab das aber aus unterschiedlichen privaten Gründen leider nicht bemerkt (mal ehrlich, ich bekomme seit Jahren die Rechnungen per Mail, sie liegen immer um 15 - 20 Euro, also alles takko…).- die aktuelle November Rechnung liegt nun bei 226,43, davon über 200 Euro für einen Volumenverbrauch von ca. 25 MB. Durch einen Zufall hab ich die Rechnung überprüft und festgestellt, dass es diesen Verbrauch schon seit dem 17.08. gibt, allerdings eben „nur“ in einem kleineren RahmenHat irgend Jemand einen Tipp, was ich tun kann? Hat Jemand so etwas bereits erlebt? Ich habe bereits schriftlichen Widerspruch eingelegt, nur für die Datenabrechnungen. Den Lastschrifteinzug hab ich rückgängig gemacht und nur den nicht angezweifelten Betrag überwiesen. Die mobilcom hat bereits geantwortet, sie hätte Recht, das Volumen ist von meiner Nummer verbraucht worden, ich wäre selbst schuld, wenn ich so ein Smartphone ohne Flat benutze und und und. Mein Hinweis, dass es das nie vorher gemacht hat, interessiert Niemanden.Daher eben mein berechtigtes Interesse an diesem Kostenschutz, auch fürs Inland.Oder was ist mit Fürsorgepflicht zwischen langjährigen Vertragspartnern? Ich habe 11 Jahre niemals Datenverbrauch gehabt und nun gleich so viel, hätte das Denen nicht auffallen müssen? Die rufen gefühlt wöchentlich wegen irgendwelche Angebote bei mir an, warum nicht, um mir von plötzlich seltsam hohen Kosten zu erzählen? Meine Quelle ist übrigens folgende Internetseite, ich hoffe, ich darf das hier einfach posten: Fehlerhafte Handyrechnung - Rechtsanwalt Thomas Hollweck - Berlin Sollte ich diesen Beitrag vielleicht noch mal neu aufsetzen, jetzt, wo er so umfänglich ist?!Ich danke euch allen auf jeden Fall schon mal!