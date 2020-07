Roaming 2011: Tipps und Tricks

https://www.mobilfunk-talk.de/news/35016-spanien-prepaid-tarife-fur-mobiles-internet-telefonie/

Spanien zählt zu den beliebtesten Urlaubszielen der Deutschen, doch bevor der Urlaub beginnt sollte man sich nach einem passenden Handy-Tarif erkundigen. Denn immer mehr Deutsche wollen auch im Urlaub nicht auf ihr Smartphone mit Internet Zugriff verzichten. Mobilfunk-Talk stellt passende örtliche Prepaid-Tarife für den Spanien Urlaub vor.In Spanien kämpfen mit Vodafone, Orange und Telefonica drei Netzbetreiber um die Gunst ihrer Kunden. Wie auch in Deutschland ergänzen viele Discount-Anbieter das Angebot der Mobilfunkbetreiber. Zu den spanischen Prepaid Discountern zählen z.B. Yoigo, Simyo, Happy Movil, Hitsmobil, MoviData, Masmovil und Carrefour Movil.Die meisten Prepaid-Angebote sind direkt über die Online-Shops der Anbieter erhältlich, dazu ist aber eine spanische Lieferadresse notwendig. Vor Reiseantritt empiehlt sich daher der Kauf des passenden Tarifs über Ebay.es oder später direkt vor Ort. In den Handy-Shops von “ThePhoneHouse” sind in Spanien fast alle Anbieter erhältlich.Bei der Wahl der passenden Prepaid-Karte sollte man sich genau erkundigen. So gibt es SIM-Karten, die sich sowohl zur Telefonie als auch zur Nutzung des mobilen Internets per Surfstick oder Smartphone eignen. Aber auch SIM-Karten mit reiner Telefonie und Datennutzung werden in Spanien angeboten.