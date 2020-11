Simlock Sammelthema

Hallobin neu hier und habe eine frage:wollte bei meinem ziemlich alten Nokia 2146 den Simlock entfernen, bekomme das aber irgendwie nich hin.Es kommt dann immer der Fehler "Sim was not Restricted " oder so !!!kann mir jemand helfen ???hier schon mal die daten:Nokia 2146Netz: Eplus (Orange steht unten rechts auf dem Handy)IMEI: 495026101737070schon mal danke im voraus !!!greetz masterP