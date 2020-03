Suche günstigen Vertrag mit/ab 128kbit/s Drosselung bzw InternetFlat

Hallo liebe Forumleser! Ich hoffe das Forum ist das richtige, bin neu hier!Ich suche als Student einen günstigen Vertrag mit Pauschalbetrag für konstanteErsteres ist mindestens nötig um Seiten und Apps benutzen zu können.Zweiteres: Mehr ist nicht nötig für eine angestrebt günstige Mindest-Benutzung, zu 512 würde ich jetzt nicht zwangsläufig nein sagen je nach Preis.. Ich schaue weder Videos noch streame ich mit dem Handy [w] (dafür ist Wlan bzw. Festnetz ja da), wo man ja auch Videos speichern kann etc.Warum konstante Bandbreite statt Volumen?Da ich aus Erfahrung weiß, dass einige Apps gerne mal spontan viel herunterladen oder Werbung durchschalten / je nachdem was man gerade benutzt.Und dann auf einmal ist das Volumen wech. / trotz oft empfohlener Datenspar-Einstellungen. Hinzu kommt natürlich ein varriierende Nutzung je Monat... auch mal "garnicht".(andere Gründe, die mir grad nicht einfallen, aber über Zeit zu dieser Nachfrage führten).Generell: Mit meinen bisherigen 64kbit/s kann man dann nichts mehr vernünftig machen / je nach Webseite bricht diese dann auch das Laden irgendwann ab / bzw. die 64kbit/s werden garnicht erreicht, denn mit vorhandenem Volumen erreiche ich ja viel höhere Bandbreiten, etc. DatenVolumen ist für mich Steinzeit, bzw. dort wo meine Eltern ihr erstes Internet hatten... Mit 64kbit/s braucht man heutzutage mehrere Minuten für viele Webseite (...) Die Begründung ist mir eigentlich egal/unnötig. Es ist offensichtlich eine Methode, um Benutzer zu extra Ausgaben=Datensticks zu verleiten.Ich denke in Zeiten von 200Mbit/s ist so eine niedrige Nachfrage auf jeden Fall irgendwo drin, wohl eher als "Drosselung" statt als "InternetFlat" vermarktet. Viel damit machen=Ausnutzen kann man mit der Geschwindigkeit auch nicht... Von daher, sollte es das mehr als einmal geben. Gelesen habe ich, dass 128kbit/s in der Schweiz standard ist. Wie gesagt ich brauche auf keinen Fall die üblich hohen Geschwindigkeiten sondern möchte einfach einen konstanten "langsamen" Vertrag ohne Schnickschnack oder Extra Kosten für Sachen, die ich nicht brauche.Zweitens möchte ich nicht eingeschränkt sein auf mein Nutzverhalten: Ob ich Instant-Messenger oder Internetbrowser verwende, sollte völlig mir überlassen sein; Grund: Ein Vertrag mit >128kbit/s Drosselung, den ich entdeckte, hatte Instant-Messenger (und noch irgendwas was ich nicht kenne) verboten (oO?). Ich benutze diese zwar äußerst selten, jedoch werde ich nichts unterstützen, wo ich nichtmal ne Nachricht über WhatsApp o.ä. schicken darf oder sonst wie darauf achten muss, was ich jetzt genau wie und auf welche Art benutze!...Angestrebt sind 5 bis aller höchstens 10 €uronen, dies habe ich vereinzelt schon gefunden, jedoch mit oben besagten Umständen.