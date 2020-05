Vertrag mit oder ohne Smartphone?

Ob Handy einzeln oder mit Vertrag, Prepaid oder Laufzeitvertrag und dergleichen ist nicht mehr pauschal zu sagen. Kommt wie schon erwähnt aufs Nutzungsverhalten und die Wünsche an.Vom Kostenfaktor mal abgesehen spielen hier ja auch Aspekte wie die Bequemlichkeit eine Rolle. Nicht jeder halt Lust sich monatlich um Aufladung und Co. zu kümmern... Entscheidet am Ende jeder selber, was einem wichtig ist.Was billiger ist, gerade in Bezug auf Handy mit Vertrag oder frei kaufen, findet man nur mit durchrechnen raus. Der Aspekt der Handysubvention ist schon seit ein paar Jahren nicht mehr in dem Maße vorhanden wie früher. "Geschenkt" bekommt man da meist nichts, allerdings ist es natürlich bequemer, das Gerät zusammen mit dem Tarif zu beziehen.Neben 24-Monatsverträgen und Prepaid gibt es ja auch noch Verträge mit 30 Tagen Laufzeit. Vor allem von den Drillisch-Marken. So was ist ein Kompromiss zwischen beiden, die Vorteile eines Vertrages mit der Flexibilität eines Prepaids.Ich persönlich nutze PremiumSIM mit monatlicher Kündbarkeit und habe mir mein Smartphone frei im Handel gekauft. In Summe kommt das Ganze auf 24 Monate gerechnet bei etwas dem gleichen Monatspreis raus (also Tarif + Handy (hier Gesamtpreis durch 24)) als wenn ich das über o2 mit Vertrag gemacht hätte. Ich bin halt nur flexibler, sowohl beim Handy als auch beim Tarif und bin keine 24 Monate gebunden.Prepaid ist mir zu anstrengend