WhatsApp Kontakt per Name finden

Hallo,



ist es möglich WahtsApp Kontakt anhand de Nachnamens zu finden, also ohne dass ich vorher die Mobilfunknummer kenne? Gibt es irgenwo, wo alle Nuter mit Namen gespeichert wurden, oder ist die Mobilfunknummer zwingend notwendig?



Hatte irgendwie schon ein paar Personen die mich so gefunden habe, ohne das sie meine Nummer wussten bzw. ich ihre Nummer gespeichert hatte. Also muss es doch so eine Namenssuche geben :gruebel:

