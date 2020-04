Whatsapp plus Datenschutz Profilbesuch

Das Profilaufrufe bei verborgenem Status nicht angezeigt werden liegt wohl am MOD2.2.19, dort heißt es "Please stop using MOD 2.2.19 until further notice. Not sure 100% but I think WhatsApp made some changes on their servers days ago and this MOD 2.2.19 is provoking that problem...!"



WA+ Plus ist ja bekannterweise immer noch in einer Art Beta-Status, durch gezielte Angriffe von außen muss bei der Verwendung immer wieder mit Einschränkungen gerechnet werden. Facebook zu kompromittieren ist nun mal, halt kein Kavaliersdelikt...!



