Zombie Trespass

Zombies dringen in dein Land ein. Bereite deine Waffen vor. Verschanze dich. Mach dich bereit für die Zombieinvasion.





In deinem Heim bist du König. Verteidige es.





VERHEERENDE WAFFEN

Kaufe und upgrade Waffen, um dich gegen immer größere Zombiewellen zu verteidigen. Benutze in verschiedenen Situationen verschiedene Waffen.





SCHÜTZENDE HINDERNISSE

Wenn Kanonenfeuer nicht genügt, verbarrikadiere dich. Nutze Holzverschläge und Absperrungen, um die Zombies am Vorankommen zu hindern oder jage sie mit Fässern und Landminen in die Luft. Errichte deine Abwehr weise, um sie maximal wirksam gegen Zombies zu machen.





VIELFALT AN ZOMBIES

Kämpfe gegen eine breite Palette an Zombies. Passe deine Strategie an sie an, um ihre Schwächen auszunutzen.





EPISCHE BOSS-KÄMPFE

Als wäre eine Zombieinvasion nicht genug, nähern sich dir auch noch die 4 APOKALYPTISCHEN ZOMBIES. Sie stehen für Hunger, Tod, Krieg und Pestilenz. Sie kämpfen erbittert und tödlich.





ÜBERLEBENSMODUS

Stelle deine Fähigkeiten im Überlebensmodus unter Beweis, nachdem du die Handlung abgeschlossen hast. Lösche so viele Zombies wie möglich aus, bevor sie deine Barrikaden durchbrechen. Fordere deine Freunde heraus, deine Punktzahl zu übertreffen.