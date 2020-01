Was bedeutet Kündigung "1 Monat(e) zum Vertragsende"?

Mit Vertragsbeginn am 21.01.2020 und einer Kündigungsfrist von 30 Tagen endet die Mindestvertragslaufzeit des Mobilfunkvertrages am 29.02.2020. Bei

Kündigungswunsch ist die Frist zum Eingang der Kündigung in Textform der 30.01.2020.

Klicken Sie in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.