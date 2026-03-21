Handy Forum für Smartphones, Tablets & Apps
Im Mobilfunk-Talk Forum erhältst du schnelle Hilfe bei allen Fragen zum Thema Smartphone & Co. Wir helfen dir bei der Auswahl eines passenden Handy-Tarifs und geben Tipps bei Hardwareproblemen. Stelle deine Frage jetzt in unseren Forum:
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WolfgangK
21. März 2026 um 19:41Torc 17. Februar 2026 um 18:35
Nutzt die Gelegenheit um euch kurz vorzustellen!
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pithein
17. Februar 2026 um 23:59WolfgangK 1. Februar 2026 um 11:29
Hilfe bei Problemen der Registrierung oder beim Verfassen eines Gastpostings
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prepaid.
3. März 2024 um 14:21xtime 28. Dezember 2023 um 15:00
Forum für die Netzbetreiber Telekom, Vodafone Telefonica (o2) , 1&1 Drillisch, Discountern und Prepaidkarten. Hilfe bei der Tarifsuche und dem mobilen Internet
Telekom Forum für Hilfe zu Problemen und Fragen bei Telekom Handyverträgen und Prepaid-Tarifen.
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Torc
6. Juni 2026 um 08:54Torc 3. April 2026 um 11:17
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Forum für den Mobilfunkanbieter Vodafone. Fragen und Hilfe zu DSL, TV, Handyvertrag und Prepaid-Tarifen.
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Torc
22. Juli 2026 um 18:22=Barbara= 11. April 2026 um 23:28
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Forum für den Netzbetreiber Telefónica (o2).
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5. Juli 2026 um 09:29pithein 19. Mai 2026 um 21:52
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Forum für den Netzbetreiber 1&1 und die Drillisch-Marken winSIM, PremiumSIM, maXXim, eteleon etc.
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29. August 2025 um 12:48rulanfu1 29. August 2025 um 10:35
Forum für Provider (Debitel- Mobilcom, The PhoneHouse, Sparhandy, 1und1 etc.)
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jaltek
11. November 2025 um 10:25WolfgangK 11. November 2025 um 09:48
Fragen zu LTE und mobilen Datenflatrates, Internet USB / Surfsticks
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11. August 2025 um 17:56josef2610 14. Juli 2025 um 09:28
Fragen zu Prepaid-Karten und Mobilfunkdiscountern
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6. Juli 2026 um 18:56Gast11 30. Juni 2026 um 13:42
Allgemeines zu Mobilfunk und GSM
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16. Februar 2026 um 16:05Torc 21. Juni 2025 um 20:38
Welcher Mobilfunk- und Festnetz-Tarif passt zu mir?
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Matzezetel
5. September 2025 um 20:07Suche passenden Mobilfunktarif(e) (Telekom/Vodafone-Netz) alles wäre möglich Prepaid - Langzeitverträge?pithein 3. September 2025 um 01:56
Forum für die Reparatur, Kauf und Verkauf von Smartphones. Fragen zu Modellen der Handyhersteller Apple, Samsung, Nokia, LG, Sony, ZTE, OnePlus, Xiaomi u.s.w.
Displaybruch? Tastatur funktioniert nicht mehr? Wasserschaden? Touchscreen defekt? Hier findet Ihr erste Hilfe
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Proape
8. November 2024 um 13:19MFTD 22. August 2024 um 16:11
Handy & Vertragssuche leicht gemacht!
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Torc
16. Juli 2026 um 22:39WolfgangK 23. November 2025 um 15:46
Nur Allgemeine Fragen! Modell bezogene Fragen bitte ins jeweilige Hersteller-Forum.
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3. März 2026 um 19:58Datti 31. Januar 2026 um 11:24
Tablet-Forum für Fragen und Hilfe zu Tablet-PCs
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Forum für Fragen und Hilfe zu Sony Handys
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