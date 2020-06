Ist eine Handyversicherung gut oder schlecht?

Eine Handyversicherung lohnt sich nur für Geräte ab einem Kaufpreis von mind. 400-500 Euro (ist meine Meinung). Einige Versicherungen bieten Schutz für Flüssigkeitsschäden,Kurzschluss, Vandalismus oder Sabotage- optional auch Diebstahl an. Kosten ab 70 Euro aufwärts je nach Umfang jährlich.



Allerdings sollte genauestens die AGB durchgelesen werden, denn die Preise sind u.a. abhängig vom Alter des Gerätes und einer Selbstbeteiligung. Am besten du besprichst so etwas mit deinem Versicherungsberater, bei welchem du auch andere Versicherungen laufen hast.



DH 2002:



Einen Handy-Reparatur-Service gibt es bestimmt auch in deiner Nähe (Ich wohne in einem Kaff von 9.000 Einwohnern, selbst dort gibts so etwas)- lass Dir einen Kostenvoranschlag machen und entscheide dann, ob sich eine Reparatur überhaupt lohnt.

Klicken Sie in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.