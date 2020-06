AW: Lustiges/ Praktisches Handyzubehör



Naja, die induktive Ladung ist weder ganz frisch, noch bereits sehr alt. Also in Summe erst kurze Zeit auf dem Markt.



Sie setzt allerdings nicht nur ein geeignetes Ladegerät (Bsp. Qi Ladestation), sondern auch ein geeignetes Handy voraus. Sprich, damit man das Handy einfach zum laden irgendwo drauflegen kann, muss die Rückseite entsprechend ausgestattet sein. Und das ist derzeit leider nur bei sehr wenigen Geräten der Fall. Möglicherweise ist das eine Kostenfrage, kann gut sein, dass das derzeit einfach noch zu teuer für einen flächendeckenden Einsatz ist.



Ikea hat ja bereits entsprechende Möbel im Sortiment, die mich persönlich auch sehr interessieren. Statt ständig ein Kabel anzustecken, empfinde ich es als sehr bequem, dass Handy einfach auf den Sockel einer Lampe zu legen und am morgen einen vollen Akku zu haben. Allerdings kann mein iPhone 6 keine induktive Ladung, ich müsste also eine entsprechende Hülle nutzen, die Ikea anbietet. Aber die ist sowas von klobig und groß, dass mir das so gar nicht gefällt.

Das wird wohl auch gleich das nächste Problem sein, Nachrüsten ist nur mit klobigen Hüllen möglich, auf die kaum jemand Bock hat - Vom Preis für eine Ikea-Lampe und die passende Hülle mal ganz abgesehen.

