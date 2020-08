Debitor Inkasso GmbH Erfahrungen

Habe Debitor Inkasso Gmbh und den Chef nach § 823 BGB in die Private Haftung genommen DIG mit 10000000 Gbp und den Chef mit 200 Feinunzen Gold zur zahlung eingeladen .Punkt um DIG und Chef sind jetzt Schuldner bei mir! SEIT DEM FORDERE ICH !!!!!!!!! Die 200 Feinunzen haben zusätzlich noch mal einen Gegenwert von 465912 Euro und die Drecksau kommt aus dieser forderung nicht mehr raus! Gerichtsverfahren steht jetzt in Zürich noch an da er vertraglich auf Juristische mittel verzichtet hat jetzt geht es nur noch um die höhe der Pfändung bei Ihm und wie lange DIG und Chef in einem Internationalen Schuldnerregister stehen bleiben! Ich halte euch auf dem laufenden!

