Erfahrungen mit yourfone

Ich hoffe, dass das jetzt hier rein passt, ansonsten bitte löschen!

Bin momentan auch am überlegen, ob ich mir eine Yourfone-Simkarte zulege, weil der Preis ist einfach unschlagbar.



Ich hatte jedoch vor ein paar Jahren schon mal einen Vertrag bei E-Plus und musste damals feststellen, dass das Handynetz sehr schlecht ausgebaut war, es gab ettliche Bereiche in meiner Umgebung, wo ich keinen Empfang hatte. Ist das immer noch so, oder ist E-Plus mittlerweile vielleicht sogar schon so gut wie T-Mobile ausgebaut?



Würde mich über kurze Antwort freuen.

Klicken Sie in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.